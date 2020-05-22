Kocaeli'de evlerinde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evlerinde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
22.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:37
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Evlerinde mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen aile fertleri, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA