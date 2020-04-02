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Kocaeli'de eylem ve yürüyüşlere virüs yasağı

Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında eylem ve yürüyüşler valilik kararınca 15 günlüğüne yasaklandı.

02.04.2020 19:43 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:43
Kocaeli'de eylem ve yürüyüşlere virüs yasağı
Kocaeli 'de korona virüs tedbirleri kapsamında eylem ve yürüyüşler valilik kararınca 15 günlüğüne yasaklandı.

Kocaeli Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ve gösteri faaliyetlerini 15 günlüğüne yasaklandığını açıkladı. Toplu halde yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin virüsün yayılması açısından risk oluşturduğunun belirtildiği açıklamada yasağın bu geceden itibaren geçerli olduğu bildirildi. Karar gereği il sınırları içinde açık ve kapalı yer toplantıları, her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantı ve aktiviteler, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, iş bırakma, protesto eylemi benzeri eylem etkinliklerin 16 Nisan günü saat 00.00'a kadar 15 günlüğüne yasaklandı. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Güncel
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