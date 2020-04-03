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Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal yağ üreten bir fabrikada çıkan yangında hasar meydana geldi.

03.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:38
Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı
Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde kimyasal yağ üreten bir fabrikada çıkan yangında hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kimyasal yağ üreten fabrikadaki laboratuvarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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