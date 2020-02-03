Haberler » Güncel » Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti - Haber

Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen boyacı öldü.

03.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:16Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti
'nin ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen boyacı öldü.
Alınan bilgiye göre, Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi'ndeki makine fabrikasının çatısını boyayan Çetin Korkmaz (54), yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
Fabrika yetkililerinin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Korkmaz'ın cesedi, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Başiskele, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:58  Ebru Şahin kimdir? Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin kaç yaşında, nereli?
12:33  Haftalık burç yorumları 3 - 9 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
11:41  Merve Özbey kimdir? Merve Özbey kaç yaşında nereli? Kenan Koçak kimdir?
11:12  2020 Super Bowl'u kim kazandı? Super Bowl nedir?
11:06  Ömercik adıyla bilinen Ömer Dönmez kimdir? Ömer Dönmez neden öldü?
3.02.2020 14:16:03