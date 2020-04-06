Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kocaeli'de fahiş fiyata ve stokçuluğa geçit verilmiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte fahiş fiyat artışı ve stokçuluk gibi durumların oluşmaması için işyerlerinde denetimler gerçekleştirdi.

06.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:33
Kocaeli'de fahiş fiyata ve stokçuluğa geçit verilmiyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte fahiş fiyat artışı ve stokçuluk gibi durumların oluşmaması için işyerlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Korona virüs ile mücadelesini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için de çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, "6502 sayılı Tüketicinin Korunması" kanunu kapsamında İl Ticaret Müdürlüğü ve ilçe belediyesi zabıta ekipleri ile Kocaeli genelinde denetimler gerçekleştiriyor.

Fahiş fiyat yükselmeleri ve satıştan kaçınma gibi durumların ortaya çıkmaması için zabıta ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan işyeri denetimlerinde ürünlerin son 3 aylık faturaları kontrol ediliyor ve fiyat artışının olup olmadığı gözlemleniyor. Yapılan denetimlerde fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve kurullara uymayan durumlarının tespiti varsa tutanak tutularak İl Ticaret Müdürlüğüne sevk ediliyor. İl Ticaret Müdürlüğü de kanunlar çerçevesinde kurallara uymayan işyerlerine cezai işlem uyguluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Zabıta, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kocaeli'de fahiş fiyata ve stokçuluğa geçit verilmiyor - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı Haberler
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak Haberler
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser Haberler
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti Haberler
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim Haberler
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim
Ünlü oyuncu, ’Kıymetlim’ dediği yakınını koronaya kurban verdi Haberler
Ünlü oyuncu, "Kıymetlim" dediği yakınını koronaya kurban verdi
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye’deki vaka sayısı 600 ila 900 bin Haberler
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi Haberler
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:52: Artvinli öğrencilerden korona türküsü - Haberler 10:47: Korona virüse karşı doğal dezenfekte ürettiler - Haberler 10:46: Şile Ağva açıklarında şaft arızası nedeniyle sürüklenen Amal Neptun isimli gemi kıyıya 5 mil... - Haberler 10:45: Adana'da kaçak sigara ve içki operasyonu - Haberler 10:44: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne korona virüs etkisi - Haberler 09:51: Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım - Haberler 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 09:16: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı 09:16: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler 08:54: Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil 07:25: Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim - Haberler 05:44: Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti - Haberler