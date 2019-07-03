Kocaeli'de FETÖ'nün dershanelerine baskın

Kocaeli'de FETÖ'nün dershanelerine baskınKocaeli'de, terör örgütü FETÖPDY tarafından açıldığı tespit edilen 6 dershaneye baskın düzenlendi, 8 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması kapsamında kentte ev süsü verilerek açılan dershaneleri takibe aldı. Orta okul ve lise öğrencilerine ders verilen 6 dershaneye bu sabah saatlerinde baskın düzenleyen ekipler öğrencilere eğitim verdikleri tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Masaların olduğu dershanelerde inceleme yapan polis örgütün yayınevlerine ait kitap ve dokümanlara el koydu. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında daha önce örgüt üyeliği suçlamasıyla işlem yapıldığı tespit edildi. Kaçak işletilen dershaneler mühürlenerek kapatıldı.