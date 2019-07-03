03.07.2019 13:14
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Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

Kocaeli

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dershane olarak kullanıldığı belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dershane olarak kullanıldığı belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda yasaklanan yayınevlerine ait kitaplar ele geçirildi.
Kaynak: AA
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