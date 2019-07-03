03.07.2019 14:00
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Kocaeli'de FETÖ'nün gizli dershaneleri operasyon: 8 gözaltı

Kocaeli

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de FETÖ/PDY örgütü üyeliğinden ihraç edilen öğretmenler tarafından açılan ev görünümlü dershanelere Terörle Mücadele polisleri tarafından yapılan baskında 8 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de FETÖ/PDY örgütü üyeliğinden ihraç edilen öğretmenler tarafından açılan ev görünümlü dershanelere Terörle Mücadele polisleri tarafından yapılan baskında 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgüt elebaşısına ait çok sayıda kitap olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmalarında açığa alınan şahısların Kocaeli'de gizli dershane işlettikleri istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Kocaeli genelinde 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, ev süsü verilmiş apartman daireleri içerisinde oluşturulan dershanelerde ders verildiğini belirledi. Adreslerde yapılan operasyonlarda kendilerini gizleyerek öğrencilere ders veren 8 öğretmen gözaltına alındı. Dershanelerde yapılan aramalarda çok sayıda FETÖ elebaşısına ait kitaplar olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dokümana el konuldu.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların yapılan incelemelerinde daha önce FETÖ/PDY soruşturmalarında yargılanarak açığa alındıkları belirlendi. Şahsıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli, 3. Sayfa

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