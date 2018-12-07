Kocaeli'de Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturmasında 8 Kişi Adliyede

Kocaeli'de, FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Iğdır'da düzenlediği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
07 Aralık 2018 Cuma 11:35