14.06.2019 12:43
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Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 7 kişi adliyede

Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 7 kişi adliyedeKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 7 kişi adliyede
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nun TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, 10 ilde operasyon gerçekleştirdi. Salı günü Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de gerçekleştirilen operasyonlarda açığa alınan 1 yüzbaşı, 1'i meslekten ihraç edilen 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci ve 3'ü muvazzaf 2'si açığa alınan 5 astsubay olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen açığa alınan 2 astsubay ile 3 eski askeri öğrenci etkin pişmanlıktan yararlanırken, adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi ise bugün adliyeye çıkarıldı. 3 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 7 kişi adliyede
Kaynak: DHA
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Güncel

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