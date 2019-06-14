Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 7 kişi adliyede

Kocaeli
'de FETÖ'nün TSK
yapılanması operasyonunda 7 kişi adliyedeKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ'nun TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
, 10 ilde operasyon gerçekleştirdi. Salı günü Kocaeli merkezli İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Kütahya
, Muğla
, Kahramanmaraş
, Balıkesir
, Eskişehir
ve Mersin
'de gerçekleştirilen operasyonlarda açığa alınan 1 yüzbaşı, 1'i meslekten ihraç edilen 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci ve 3'ü muvazzaf 2'si açığa alınan 5 astsubay olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen açığa alınan 2 astsubay ile 3 eski askeri öğrenci etkin pişmanlıktan yararlanırken, adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi ise bugün adliyeye çıkarıldı. 3 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.