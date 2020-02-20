Haberler » 3. Sayfa » Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında 'Bylock' kullandığı tespit edilen 2 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına aldı.

20.02.2020 21:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:06Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
'de FETÖ soruşturması kapsamında 'Bylock' kullandığı tespit edilen 2 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi 'Bylock'u kullandıkları iddia edilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Gebze ve İzmit ilçesinde Kocaeli İl JAndarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 22:22:03