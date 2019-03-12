Kocaeli'de Fetö/pdy Davasında Karar

Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan tutuklu iş adamı, 4 yıl 2 ay hapse mahkum edildi.Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan iş adamı Mehmet Ali Sarı ve avukatı katıldı.Duruşmada, sanığın 2012-2016 yıllarına ait para hareketleriyle ilgili bilirkişi raporu okundu.Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.Sanık avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, 2013 yılından sonra müvekkilinin Bank Asya'da hesap hareketinin olmadığını ileri sürdüMüvekkilinin maddi destek amacıyla veya talimatla Bank Asya'ya para yatırmadığını savunan sanık avukatı, şöyle konuştu:"Müvekkilim korkup kaçmıştır ancak pişman olup devlete sığınmıştır. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için bildiklerini samimi bir şekilde anlatmıştır. Örgütle bağlantılı 25 kişinin ismini vermiştir. Sohbetlere katılmak, burs vermek ve kurban yardımı dışında bir şey yapmamıştır. Müvekkilimin bu yapı içinde dini duyguları sömürülmüştür. Örgütün iş adamları derneği olan KASİAD'dan istifa etmesine rağmen, yöneticiler tarafından kaydı düşürülmemiştir. Örgüt içinde bulunan kişilere ajanlık faaliyeti yaptıklarını söyleyip, o yapıdan ayrılmıştır. Müvekkilimin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılıp, tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz."Sanık Mehmet Ali Sarı da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "17-25 Aralık olayları olduktan sonra 'örgütün Kocaeli il imamı' olan Mehmet Akif Saka'yı iş yerime davet ettim. Devlete kafa tutmaları nedeniyle kendisiyle tartıştım ve iş yerimden kovdum. O dönemlerde bu örgütün felakete dönüşeceğini bilmem mümkün değildi. Yurt dışına sağlık sorunlarım nedeniyle gitmiştim ve iyileşince hemen Türkiye'ye döndüm. Ailemde sadece ben terörle yargılanıyorum. Bütün iş yerlerim kapandı. Terörle yargılanmaktan utanıyorum. Bu yapının terör örgütü olduğu anlaşıldığından bir ilgim kalmamıştır. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık göstermesi ve örgüt hakkında bildiklerini anlatması dolayısıyla cezada indirime giderek 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.