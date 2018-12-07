Kocaeli'de Fetö/pdy Operasyonu: 2 Tutuklu

FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Kocaeli
merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şahıstan 2'si tutuklandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri
içindeki yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma kapsamında 6'sı aktif görevde 13 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul
, İzmir
, Ankara
, Bursa
ve Iğdır
'da düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü önceki günlerde olmak üzere toplam 11 zanlı Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden daha önce açığa alınan 2 astsubay tutuklanırken, 1 emekli astsubay doğrudan serbest bırakıldı. Açığa alınan 1 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen, 3'ü muvazzaf 1'i emekli 1'i de açığa alınan 5 astsubay, 1 muvazzaf uzman jandarma ve 1 ihraç askeri eski öğrenci toplam 9 şahıs ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ
Kocaeli
07 Aralık 2018 Cuma 17:29