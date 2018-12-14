Kocaeli'de Fetö Şüphelisi 16 Zanlı Adliyede

Kocaeli
merkezli 9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kocaeli merkezli, İstanbul
, İzmir
, Ankara
, Muğla
, Mersin
, Manisa
, Yalova
ve Samsun
illerinde 14'ü aktif görevde 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 20 şüpheliden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 şahıs, Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ
Kocaeli
14 Aralık 2018 Cuma 11:31