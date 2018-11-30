Kocaeli'de Fetö Şüphelisi 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

30 Kasım 2018 Cuma 12:45



30 Kasım 2018 Cuma 12:45

Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildiKOCAELİ'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Isparta, Bilecik ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlenerek 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1'i muvazzaf 2 teğmen, 1 ihraç astsubay ve 2 askeri eski öğrenci olmak üzere 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerine tamamlanan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.