Kocaeli'de Filistinli Kızın Ölümüne İlişkin Dava

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Filistin uyruklu genç kızın ölümüne ilişkin, cinayet zanlısı baba ve ağabey hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talebiyle dava açıldı.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin (21) öldürülmesine ilişkin, babası Zekharya (59) ve ağabeyi Yahya Keblawi (34) hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.Siwar Keblawi'nin babasıyla 2018'de Türkiye'ye giriş yaptığı ve İzmit'te yaşamaya başladıkları anlatılan iddianamede, babanın beyanına göre genç kızın kendi ülkesinde iki kez evlenmek amacıyla nişanlandığı ancak evlenmediği, bunun üzerine ailenin bu durumu hoş karşılamayarak öldürmek istediği aktarıldı.İddianamede, diğer şüpheli Yahya Keblawi'nin 5 Şubat'ta İzmit'e ikilinin yaşadığı eve geldiği, kapıyı baba Zekharya'nın açtığı ve ağabeyini gören genç kızın hızlı bir şekilde odasına girip kapısını kilitlediği anlatılarak, şunlar kaydedildi:"Ancak kapının kuvvet uygulanarak kırıldığı, maktulün binanın üçüncü katında bulunan odasının balkonundan, 10,80 metre mesafedeki bahçesine muhtemelen sırt üstü düştüğü, düşme sonucu sırt kemiğinde ve kaburgalarında ciddi kırıklar oluştuğu, bunun üzerine her iki şüphelinin bulunduğu yerden bahçeye inerek maktulü tekrar üçüncü kattaki eve çıkardıkları, bir süre sonra şüpheli Zekharya'nın daha önceden tanıdığı Halit İsa Kasım'ı bu yere çağırdığı, Kasım'ın bu binada oturanlara haber vererek 112 Acil Servis'i çağırdıkları, olay yerine gelen sağlık ekibinin maktulü bu yerden alarak hastaneye getirdiği ancak bu sırada şüpheli Yahya'nın hızla bu yerden ayrılarak İstanbul iline gittiği, aynı gün İsrail'e gitmek üzere uçak bileti aldığı anlaşılmıştır."Genç kızın hastanede yapılan tedaviye cevap vermemesi üzerine sabaha doğru iç kanamaya bağlı öldüğünün belirlendiği belirtilen iddianamede, şüpheli ağabey Yahya Keblawi'nin ifadeleri de yer aldı.İddianamede, Yahya Keblawi'nin, babasının talimatı üzerine İzmit'te yaşadıkları eve geldiğini söylediği kaydedilerek, kardeşinin İsrail'e gitmek istemediğini, tartışma üzerine kardeşinin intihar etmesinden şüphelenerek kapıyı kırdığını, bu sırada kardeşinin pencereden aşağıya atladığını, babasıyla panik üzerine tekrar kardeşini eve çıkardıklarını, kardeşinin defin işlemleri için İstanbul üzerinden İsrail'e gitme kararı verdiğini, polisler tarafından otelde dinlendiği esnada yakalandığını beyan ettiği aktarıldı.İddianamenin değerlendirme kısmında baba ve oğlunun tam olarak öğrenilemeyen bir nedenle genç kızı öldürmeyi planladıklarının anlaşıldığı vurgulanarak, Siwar Keblawi'nin, şüphelilerin ittirmesi sonucu mu düştüğü yoksa kendisinin mi atladığının tam olarak tespit edilemediği belirtildi.Her iki halde de şüphelilerin kastının genç kızı öldürmek olduğu değerlendirilen iddianamede, şunlar kaydedildi:"İttirilerek aşağı atılması veya maktulün üzerine doğru hücum edilerek maktulün kendiliğinden atlaması halinin nedensellik bağı açısından eylemin atılı suçu oluşturacağının değerlendirildiği, maktulün binanın bahçesinde ağır yaralı olarak bulunmasına rağmen sağlık ekibine haber verilmeyerek tekrar üçüncü kattaki daireye çıkarılması, muhtemelen burada ölümünden emin olunmasının beklenmesi hususu, yine olayın bu tazeliği içerisinde şüpheli Yahya Keblawi'nin hızla evden ayrılarak aynı gün İstanbul'a gidip, buradan da ülkesi İsrail'e gitmek üzere uçak bileti alması, yine her iki şüphelinin çelişkili beyanları birlikte değerlendirildiğinde, her iki şüphelinin maktulü öldürmeyi planladıkları ve bu şekliyle her iki şüphelinin tasarlayarak alt soy - kardeşi öldürmek suretiyle atılı suçu işledikleri anlaşılmaktadır."Haklarında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen zanlılar baba ve ağabeyin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.OlayKocaeli'nin İzmit ilçesinde, 6 Şubat'ta balkonda düşme sonucu hayatını kaybeden Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin (21) ölümünü şüpheli bulan polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Bu kapsamda baba Zekharya Keblawi (59) gözaltına almış, olaya karıştığı belirlenen ağabey Yahya Keblawi (34) de İsrail'e çıkma hazırlığındayken bir otelde yakalanmıştı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelileri baba ve ağabey, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.