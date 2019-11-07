Haberler » 3. Sayfa » Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 1 gözaltı

Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 1 gözaltı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde birlikte yaşadığı yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

07.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:58 Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 1 gözaltı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde birlikte yaşadığı yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde K.A.Ü. isimli bir şahsın evinde yaşadığı kadınlara fuhuş yaptırdığı yönünde ihbar alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Şahsın evini takibe alan ekipler, K.A.Ü.'nün evde bulunan yabancı uyruklu bir kadınla dışarı çıktığını tespit etti. Kadın ve şahsı takip eden ekipler, boş bir araziye gittiklerini tespit etti. Ekipler tarafından düzenlenen baskında yabancı uyruklu kadın arabada bulunan bir erkekle fuhuş yaparken yakalandı. Ekipler tarafından K.A.Ü. 'fuhuşa aracılık etmek suçu'ndan yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ile birlikte yaşadıkları ve fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere polis merkezine götürüldü. - KOCAELİ

Çayırova, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:36   Doktorun elindeki silahla meslektaşının odasına gittiği anlar kamerada
20:25   Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
20:16   Fabrika basıp etrafa ateş açan zanlı tutuklandı
20:08   Müebbet ve 77 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı
20:05   Ardahan'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
13:35   Kayıp vatandaş, boş kulübede tavana asılı halde bulundu
02:47   Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 21:06:31