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Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

05.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:42Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
'nin ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü internet üzerinden fuhşa aracılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. İzmit'te fuhuş yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık eden N.K. ve yabancı uyruklu F.A. adlı şahıs ile fuhşa sürüklenen 1 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan N.K. ve F.A., Kocaeli Adliyesine sevk edilirken fuhşa zorlanan şahıs ise serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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