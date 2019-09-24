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Kocaeli'de fuhuş operasyonu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

24.09.2019 16:30Kocaeli'de fuhuş operasyonu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yaptıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu R.A. (35) ve A.K'yi (33) gözaltına aldı.
Şüphelilerden R.A. ifadesinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Şüpheli A.K. ise emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra "fuhşa aracılık ve yer temini" suçlamasıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

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