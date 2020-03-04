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Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kadın gözaltına alındı.

04.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:28Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
'nin ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit'teki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Masaj salonuna operasyon düzenleyen ekipler, 5 kadın ile fuhşa aracılık eden kadın şüpheliler S.E, Ç.V. ve N.D'yi gözaltına aldı.
Zorla fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen 5 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler S.E, Ç.V. ve N.D. adliyeye sevk edildi.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

4.03.2020 15:54:18