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Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

07.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:18Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
'de fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir adreste fuhuş yapıldığını tespit etti.
Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.C. ve Gürcistan uyruklu I.C. yakalandı.
Öte yandan fuhuş yaptırılan Gürcistan uyruklu E.M'nin de sınır dışı işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüphelilerin, emniyettik işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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