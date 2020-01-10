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Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

10.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:00Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
'nin ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin edenlere yönelik masaj salonuna düzenlediği operasyonda 4'ü kadın 5 şüpheliyi yakaladı.
Fuhuş yaptıkları iddia edilen iki kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
İşlemleri tamamlanan şüphelilerden C.Ö, A.A. ve Ç.A. adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan C.Ö. ve A.A. tutuklandı, Ç.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

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