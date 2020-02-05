Haberler » Güncel » Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haber

Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

05.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:44Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
'de fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden fuhşa aracılık yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir adreste fuhuş yapıldığını tespit etti.
Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda N.K. ve yabancı uyruklu F.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa aracılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 17:53:32