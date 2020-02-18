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Kocaeli'de fuhuş şüphelisi 5 kişi adliyede

KOCAELİ'de, polisin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

18.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:34Kocaeli'de fuhuş şüphelisi 5 kişi adliyede

KOCAELİ'de, polisin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ilçesinde, bazı adreslerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan ekipler, 3 evi takip altına aldı. Yaklaşık 1 ay süren takip çalışmasının ardından adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş yaptıkları sırada yakalanan T.B.(46), N.K.(33) ve N.G.(35) isimli yabancı uyruklu kadınlar ile A.M. (56) ve M.G. (49) isimli erkekler gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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