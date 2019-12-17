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Kocaeli'de gazeteciler bowling turnuvasında bir araya geldi

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) tarafından bowling turnuvası düzenlendi.

17.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:42Kocaeli'de gazeteciler bowling turnuvasında bir araya geldi
Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) tarafından bowling turnuvası düzenlendi.
NCity Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, kentte faaliyet gösteren gazete, dergi ve portalı olan çalışanlar katıldı.
6 takımın yer aldığı karşılaşmalarda ise gazeteciler hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele sergiledi.
Turnuvada Recep Şeyhoğlu birinci, Orhan İmamoğlu ikinci, Mehmet Ali Yılmaz da üçüncü oldu.
Dereceye giren takımların plaketleri ise KOGACE Başkanı Cemal Kaplan ve yönetim Kurulu üyeleri tarafından verildi.
Ayrıca turnuvaya katılan üyelere çeşitli kitaplar da hediye edildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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