Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kocaeli'de gişe bariyerine çarpan yumurta yüklü kamyon devrildi - Haberler

Kocaeli'de gişe bariyerine çarpan yumurta yüklü kamyon devrildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kuruçeşme gişelerindeki beton bariyere çarpan yumurta yüklü kamyon devrildi.

21.03.2020 02:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 03:18
Kocaeli'de gişe bariyerine çarpan yumurta yüklü kamyon devrildi
Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde Kuruçeşme gişelerindeki beton bariyere çarpan yumurta yüklü kamyon devrildi.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Olucak idaresindeki 03 VN 714 plakalı yumurta yüklü kamyon, Anadolu Otoyolu Kuruçeşme Gişelerine girerken beton bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, daha sonra gişe çıkışında devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle aksamalı olarak geçişlerin sağlandığı Ankara yönündeki gişelerden kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kuruçeşme, Kocaeli, İzmit, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Çin’den Türkiye’ye 2 milyon yeni korona testi! İlk parti geldi Haberler
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon yeni korona testi! İlk parti geldi
Sağlık Bakanlığı’ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor Haberler
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor
Erdoğan, Twitter’dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler Haberler
Erdoğan, Twitter'dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler
İsrail’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye’de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu Haberler
Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı Haberler
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 9’a, vaka sayısı ikiye katlandı Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı ikiye katlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

İtalya'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için yeni önlemler alınıyor - Haber Kırıkkale'de 3 katlı villanın çatısı yandı - Haber Adıyaman ve Batman'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber Bursa'da asker uğurlamada koronavirüs ihmali - Haber Bursa'da asker uğurlamada koronavirüs tedbiri ihmali - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor - Haber İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haber İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı - Haber Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading