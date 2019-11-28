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Kocaeli'de göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'de göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı Arkadaşının ölüm haberini alan inşaat şefi; "Tırnaklarımla kazıdım, çıkartamadım"KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde boru hattı çalışmasında meydana gelen göçük altında kalan işinin cansız bedenine ulaşıldı.

28.11.2019 22:27 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:30
'de göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Arkadaşının ölüm haberini alan inşaat şefi; "Tırnaklarımla kazıdım, çıkartamadım"
KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde boru hattı çalışmasında meydana gelen göçük altında kalan işinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin hayatını kaybettiğini öğrenen inşaat şefi, "Tırnaklarımla kazdım, çıkartamadım" diyerek fenalık geçirdi.
Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sapanca Yolu Caddesi İbrikdere Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan boru hattı inşaatı sırasında karayolunun altında kalan kısımda göçük meydana geldi. Çöken toprağın altında Doğan Parlak isimli bir vatandaş kaldı. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler Parlak'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler göçüğün meydana geldiği yolun altında yaklaşık 1 saat boyunca Parlak'ı kurtarmaya çalıştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Parlar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Parlar'ın göçük altından çıkartılan cenazesi polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı olay yeri incelemelerinin ardından Kocaeli Hastanesi morguna kaldırıldı.
"Tırnaklarımla kazıdım, çıkartamadım"
Diğer işçiler ise Parlak'ın kurtarılması için çalışmalar sırasında sabırsızlıkla bekledi. İnşaat şefi ise Parlar'ın ölüm haberini öğrenince, kurtulması için bekleyen işçiler ise "Tırnaklarımla kazıdım, çıkartamadım" diyerek fenalık geçirdi. Ekipler tarafından sakinleştirilen işçi hastaneye kaldırıldı.
Yol trafiğe kapatıldı
Öte yandan, göçüğün yaşandığı yol ise polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'de göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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