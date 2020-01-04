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Kocaeli'de gözaltına alınan nakliyeciler serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla yaptıkları eylemde gözaltına alınan 8 nakliyeci salıverildi.

04.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:14 Kocaeli'de gözaltına alınan nakliyeciler serbest bırakıldı
'nin ilçesinde, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla yaptıkları eylemde gözaltına alınan 8 nakliyeci salıverildi.
Barış Mahallesi'ndeki kamyon ve tır parkında dün yapılan eylemde D-100 kara yolunu trafiğe kapatmak isteyen nakliyecilerden gözaltına alınan 8'inin emniyetteki ifadeleri tamamlandı.
Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kamyon ve tır parkındaki eylemde dün bir grup nakliyeci, D-100 kara yolunu trafiğe kapatmak istemişti.
Dağılmaları konusunda uyarılara rağmen yolu kapatmak isteyen kalabalığa polis müdahale etmiş, kısa süren arbedede 8 eylemci gözaltına almıştı.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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