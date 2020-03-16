Kocaeli'de gümrük kaçağı 1279 güneş gözlüğü ele geçirildi
Kocaeli'de 1279 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.
16.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:50
Kocaeli 'de 1279 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak yollarla yurda güneş gözlüğü sokulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, plakası belirlenen araçta yaptıkları aramada, 1279 kaçak güneş gözlüğü buldu.
Operasyonda yakalanan V.B. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak yollarla yurda güneş gözlüğü sokulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, plakası belirlenen araçta yaptıkları aramada, 1279 kaçak güneş gözlüğü buldu.
Operasyonda yakalanan V.B. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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