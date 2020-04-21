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Kocaeli'de hafriyat döküm alanında çuval içerisinde çürümüş ceset bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafriyat döküm alanında belediye işçileri tarafından çuval içerisinde battaniyeye sarılı halde çürümüş ceset bulundu.

21.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:00
Kocaeli'de hafriyat döküm alanında çuval içerisinde çürümüş ceset bulundu
Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde hafriyat döküm alanında belediye işçileri tarafından çuval içerisinde battaniyeye sarılı halde çürümüş ceset bulundu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde İzmit Belediyesi'ne ait çöp döküm alanında geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran çalışanlar, battaniyeye sarı halde çürümüş bir insan cesedi buldu. İşçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Belediye çalışanlarının ifadesi ekipleri harekete geçirdi

Ekipler tarafından, belediye çalışanlarının da ifadeleri alındı. Çalışanlar verdikleri ifadelerinde cesedin bulunduğu alandaki çöpleri önceki gün İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki çöplerden topladıklarını söyledikleri öğrenildi. Ekipler daha sonra cesedin bulunduğu bölgedeki çöplerin getirildiği yere de giderek incelemelerde bulundu.

Ceset morga kaldırıldı

Olay yeri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi incelemeleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa
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