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Kocaeli'de hafriyat kamyon devrildi: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

16.10.2019 15:25Kocaeli'de hafriyat kamyon devrildi: 1 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seyfullah O'nun kullandığı hafriyat yüklü 41 US 361 plakalı kamyon, Tatlıkuyu Mahallesi 1327. Sokak'ta sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ilk müdahalenin ardından, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tatlıkuyu Mahallesi, Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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