Kocaeli'de halk ekmek satışı başladı

KOCAELİ'de, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası işbirliği ile hayata geçirilen 'halk ekmek' projesi kapsamında İzmit'te kurulan 8 noktada ekmek satışları başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Fırıncılar Odası arasında geçen 7 Ekim tarihinde imzalanan protokol kapsamında, İzmit'te faaliyete geçecek 15 ekmek satış noktasından 8'inde bugün ekmek satışları başladı. 200 gram ekmeğin 1 TL, 400 gram ekmeğin ise 2 TL'ye satıldığı halk ekmek noktaları 07.00-09.00, 12.00-14.00 ve 17.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ekmek satışının başladığı büfelerde 'Sıfır atık proje'si kapsamında vatandaşlara 1 defaya mahsus olmak üzere bez poşetlerin dağıtımı yapılırken, naylon poşet satışı ise olmayacak.

ANITPARK'TAKİ SATIŞ NOKTASI TÖRENLE AÇILDI

İzmit Anıtpark'taki halk ekmek satış noktasının açılışına Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, "Bugün İzmit ilçesinde 8 noktada, 15 nokta diye hazırlık yapıldı ama hazır olmadığı için, bugün itibariyle 8 noktada satışlarımız başlamıştır. Sabah 07.00 ve 09.00, öğlen 12.00 ile 14.00, akşam da 17.00 ile 19.00 arasında 8 noktada ekmek satışımız bugün itibariyle başlamıştır. Lezzeti ve kalitesiyle tüm Türkiye'ye örnek olan Kocaeli ekmeğini üreten fırıncı esnafı, yine aynı kalite ve hizmette 200 gram ve 400 gram olmak üzere İzmit ilçesinden başlayarak diğer ilçelerimize de ulaştırarak en kısa sürede Kocaeli halkının sofralarında yerini alacaktır" dedi.

"EKMEK ÜZERİNDEN SİYASET YAPMA DEVRİ ÇOK GERİDE KALDI"

Belediyelerin hizmet üretmesinin gerekli olduğunu söyleyen Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı ise, şöyle konuştu:

"Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak, hiçbir zaman dar gelirli vatandaşımızın ucuz ekmek temininin karşısında olmadık. Biz belediyenin ekmek üretmesine karşı olduk. Ekmek üzerinden siyaset yapma devri çok gerilerde kaldı. 2000'li yıllarda kaldı. Belediyeler gerçek anlamda hizmet vermesi gereken noktalarda, hizmet vermelidir. Ekmek konusunda ne yapmaları gerekir derseniz, il içerisinde kesinlikle ruhsatsız üretim yapan işletmeye müsaade etmemeleri gerekir. İlde kaliteli ekmek üretimini sağlama konusunda çalışma yapmaları gerekir."

"MERDİVEN ALTI ÜRETİME SON VERMEK GEREK"

Belediyelerin ruhsatsız fırınları denetlemesi gerektiğini söyleyen Balcı, "Bugün burada bu büfelerde halkımızın, dar gelirli vatandaşımızın aynı kalitede, fırında üretilen kalitede ekmeği daha ucuza alması büyük bir fırsattır. Biz eğer ekmeği ucuz vereceğiz diyerek ekmeğin kalitesini bozacak olursak, hiçbir anlam ifade etmez. Ruhsatsız fırının bir gün değil, bir saat dahi çalışmasına müsaade etmemek gerekir. İllerde bu şekilde faaliyet gösteren fırınlar varsa bunların denetlenmesinin sorumlusu ildeki belediyelerdir. Ruhsatsız çalışmaya müsaade etmemeleri gerekir. Çünkü ekmek, halkımızın temel gıdasıdır ve direkt tüketilen bir gıda maddesi olduğu için merdiven altı üretimi, ne şekilde olduğu belli olmayan üretime son vermek gerekir. Kaliteli üretim için ruhsatlı işletmelere müsaade etmek gerekir. Bunun haricindeki ruhsatsız faaliyet gösteren fırınların bir saat dahi çalışmasına müsaade etmemek gerekir" diye konuştu.

"UNLU MAMUL RUHSATIYLA EKMEK YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Unlu mamul ruhsatına sahip işletmelerin ekmek üretemeyeceğini belirten Balcı, "Unlu mamul ruhsatı adı altında ekmek ve ekmek çeşidi yapmak mümkün değil. Unlu mamul ruhsatıyla ancak poğaça, simit ve diğer unlu mamulleri yapabilirsiniz. Ekmeğin hiçbir çeşidini yapmak mümkün değildir. Dolayısıyla ekmek ve ekmek çeşidi üreten işletmelerde belli özellikler aranmaktadır. Metrekare özelliği aranmaktadır, hijyen ve sağlıklı ortamda üretim özelliği aranmaktadır. Gerektiği ne özellikler varsa, bu özelliklere haiz olan ruhsatlı işletmelerin çalışmasına müsaade etmek gerekir. Bu özellikleri taşımayan işletmelerin, ruhsatsız bir şekilde veya unlu mamul adı altındaki ruhsatla ekmek ve ekmek çeşitleri satmasına müsaade etmek faciadır. Ruhsatlı işletmeler her türlü denetime tabidir ve sürekli tarım il müdürlükleri tarafından ekmekten numune alınarak denetimi sağlanmaktadır. Undaki kalite değeri ölçülmektedir. Bunun aksine üretim yapanlara ciddi yaptırımlar vardır. Ama kayıt altında bir işletme yoksa, bu denetimlerden de mahrum kaldığı için bunun üretim yapmaması gerekir" dedi.