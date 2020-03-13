Kocaeli'de halk otobüsünün çarptığı 75 yaşındaki kadın öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarptığı 75 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.
13.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:08
Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarptığı 75 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.
Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki Fatma Ayhanım'a, Z.S. idaresindeki 41 J 4203 plakalı özel halk otobüsü çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan yaşlı kadını Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaşlı kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı, otobüsün kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, başı görünen ve trafik ışığında bekleyen araçların arasından geçmek istediği anlaşılan kadının, yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden otobüsün altında kalması ve sürücünün kazayı fark ederek aracı durdurması yer alıyor.
Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki Fatma Ayhanım'a, Z.S. idaresindeki 41 J 4203 plakalı özel halk otobüsü çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan yaşlı kadını Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaşlı kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı, otobüsün kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, başı görünen ve trafik ışığında bekleyen araçların arasından geçmek istediği anlaşılan kadının, yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden otobüsün altında kalması ve sürücünün kazayı fark ederek aracı durdurması yer alıyor.
Kaynak: AA
Manşet
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