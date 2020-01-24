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Kocaeli'de "hayvan dostu" belediye otobüsleri yollarda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında belediye otobüsü sürücüleri, güzergahlarında gördükleri sokak hayvanlarına mama veriyor.

24.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:07Kocaeli'de
Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında belediye otobüsü sürücüleri, güzergahlarında gördükleri sokak hayvanlarına mama veriyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulaşım hizmetlerini yürüten UlaşımPark'ın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü ile hazırladığı "Hayvan dostu ulaşım projesi" başladı.
Proje kapsamında belediye otobüsü sürücülerine özel paketlerde kedi ve köpek maması verildi. Sürücüler, güzergahlarında gördükleri sokak hayvanlarına, araçlarını güvenli bir yere çektikten sonra mama veriyor.
Sürücüler ayrıca tespit ettikleri bakıma muhtaç kedi veya köpeklerin konumunu, Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğüne bildiriyor.
Proje kapsamında şehrin tüm ilçelerine giden UlaşımPark'a bağlı 336 otobüse "hayvan dostu ulaşım" etiketleri yapıştırıldı.

Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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