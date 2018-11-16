Kocaeli'de Hırsızlık İddiası

TFF
3. Lig 3. Grup takımlarından Gölcükspor
'un antrenman yaptığı sahanın soyunma odasından futbolcuların cep telefonlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölcükspor'un antrenman yaptığı sırada soyunma odasından bazı futbolcuların cep telefonlarının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, olayı E.K'nın (19) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla şüpheli, Düzağaç
Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Konut dokunulmazlığının ihlali suçundan arama kaydının olduğu ve 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şüpheli E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi
'ne sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu,Gölcükspor