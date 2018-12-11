Kocaeli'de Hırsızlık İddiası

11 Aralık 2018 Salı 14:50



11 Aralık 2018 Salı 14:50

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden, içinde yaklaşık 350 bin liralık altın ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldıkları öne sürülen 2 kadın yakalandı.Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 46. Sokak'taki bir evden içinde yaklaşık 350 bin liralık altın ve ziynet eşyası bulunan çelik kasanın el arabasına yüklenerek çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını Y.A. (36) ile S.Ö'nün (25) gerçekleştirdiğini belirledi.Şüpheliler, teknik ve fiziki takibin ardından polis ekiplerince Kırıkkale'de gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kadın, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.Şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu öğrenildi.Şüpheli Y.A'nın kucağında bebeği ve küçük kızıyla Gebze Emniyet Müdürlüğünden çıktığı görüldü.