Kocaeli'de Hırsızlık İddiası

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde 45 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın, 1 yıl sonra İstanbul
'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kozluk
Mahallesi'nde 5 Ekim 2017'de C.A'nın evinden 45 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evden parmak izi alarak, bölgede bulunan kamera kayıtlarını inceledi.
Yaklaşık 50 MOBESE ve güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ekiplerce, olayın benzer yollarla çok sayıda hırsızlık yaptığı öne sürülen Aysel S. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Şüpheliyi yakalamak için çalışma yapan polis ekipleri, Aysel S'nin İstanbul'un Pendik
ilçesinde olduğunu belirleyince harekete geçti.
İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, İzmit'e getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi.
İstanbul,İzmit,Kocaeli
14 Aralık 2018 Cuma 15:54