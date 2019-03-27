Kocaeli'de Hırsızlık İddiası

Kaynak: AA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.Gözaltına alınan şüpheli U.E.T'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Bir evden cep telefonu ve bir miktar altın çaldığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.