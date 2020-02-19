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Kocaeli'de hırsızlık zanlısı 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

19.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:42Kocaeli'de hırsızlık zanlısı 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
'nin ve ilçelerinde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze ve Darıca'daki 3 evden toplam 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, elektronik cihaz ve bir miktar nakit para çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen F.T. ve karısı T.T'nin savcılıktaki sorguları tamamladı.
Şüphelilerden F.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, eşi ise serbest bırakıldı.
İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerden F.T'nin 11, T.T'nin de 6 suçtan kaydı olduğu belirlenmişti.
Öte yandan, zanlılarla birlikte hareket eden E.B'nin, başka suçtan tutuklu olarak cezaevinde olduğu tespit edilmişti.

Kocaeli, Darıca, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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