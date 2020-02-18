Haberler » Güncel » Kocaeli'de hırsızlık zanlısı çift yakalandı - Haber

Kocaeli'de hırsızlık zanlısı çift yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen çift yakalandı.

18.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:08Kocaeli'de hırsızlık zanlısı çift yakalandı
'nin ve ilçelerinde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen çift yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Darıca'daki 3 evden 100 bin lira, ziynet eşyası ve elektronik cihaz çalınması üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen F.T. ve karısı T.T. İstanbul'da gözaltına alındı. F.T'nin 11, T.T'nin 6 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan, zanlılarla birlikte hareket eden E.B'nin, başka suçtan tutuklu olarak cezaevinde olduğu tespit edildi.

Kocaeli, Darıca, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
15:20  Civata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?
18.02.2020 16:52:24