21.06.2019 13:00
Haberler » Güncel » Haber

Kocaeli'de ihaleye fesat karıştırma şüphelileri adliyede

Kocaeli'de ihaleye fesat karıştırma şüphelileri adliyedeKocaeli'de ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla gözaltına alınan 33 kişiden, aralarında İYİ Parti Körfez Belediyesi Meclis üyesi Arif E.'nin de bulunduğu 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli 'de ihaleye fesat karıştırma şüphelileri adliyede
Kocaeli'de ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla gözaltına alınan 33 kişiden, aralarında İYİ Parti Körfez Belediyesi Meclis üyesi Arif E.'nin de bulunduğu 16 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli İcra müdürlüklerinin taşınır ve taşınmaz mallar için yapmış olduğu ihalelerde usulsüzlük yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmayı derinleştiren ekipler, ihalelerde usulsüzlük yaptıkları, ihale öncesi irtibat kurarak, bazı kişilerin ihaleye girmesini engelledikleri ya da ihaleye girmeme karşılığında ücret talep ettikleri iddia edilen 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, aralarında İYİ Parti Körfez Belediyesi Meclis üyesi Arif E.'nin de bulunduğu 16 kişi adliyeye getirildi.Kocaeli'de ihaleye fesat karıştırma şüphelileri adliyede
Kaynak: DHA
Körfez Belediyesi , İYİ Parti , Kocaeli , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:15İSTANBUL- BİNALİ YILDIRIM TÜRKİYE'YE AYAR VERMEYE ÇALIŞANLARA EN GÜZEL CEVABI MİLLET VERMİŞTİR
14:14Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, BGC'ye veda ziyaretinde bulundu
14:13Kayseri Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesinden Camlı Oda Uygulaması
14:13Balıkesir'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
14:13İran düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın enkazını sergiledi
14:13"Bahreyn Çalıştayı, ABD'nin Arap-İsrail ilişkilerini normalleştirme planının bir parçası"
14:13Karabük'te otomobil direğe çarptı: 3 yaralı