Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 3 yaralı

Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu S.K. (32) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevredekilerin haber
vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.