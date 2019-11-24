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Kocaeli'de iki kişinin tartışması kanlı bitti

Kocaeli'de iki kişinin tartışması kanlı bitti Silahlı saldırganın vurduğu kişiden para talep ettiği iddia edildiKOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "Senin yüzünden cezaevine girdim" diyerek tartıştığı kişiyi silahla yaraladı.

24.11.2019 23:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 23:51
'de iki kişinin tartışması kanlı bitti
Silahlı saldırganın vurduğu kişiden para talep ettiği iddia edildi
KOCAELİ - Kocaeli'nin ilçesinde "Senin yüzünden cezaevine girdim" diyerek tartıştığı kişiyi silahla yaraladı.
Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede bulunan bir sitede yaşayan B.B. ile evine gelen M.E. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında tabancasını çıkartan M.E. B.B.'ye defalarca ateş etti. Kurşunlardan ikisinin isabet ettiği B.B. kanlar içinde kalırken, M.E. olay yerinden otomobili ile kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.B. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen M.E.'nin B.B.'ye kendisi yüzünden cezaevine girdiğini söyleyerek para talep ettiği iddia edildi.
Kocaeli'de iki kişinin tartışması kanlı bitti

Kocaeli, Çiftlik, Gölcük, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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