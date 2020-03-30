Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı
Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.
30.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:40
Kocaeli 'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.
Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızlı ve etkin kontrolü açısından mevzuatı ile kurumlarınca belirlenen üniforma giymesi gerekenler hariç, kamu personellerinin kolay temizlenebilir ve sık yıkamaya uygun serbest kıyafetle mesaiye gelebilme talebinin, pandemi süresince uygun görülmesine oy birliğiyle karar verildi.
Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızlı ve etkin kontrolü açısından mevzuatı ile kurumlarınca belirlenen üniforma giymesi gerekenler hariç, kamu personellerinin kolay temizlenebilir ve sık yıkamaya uygun serbest kıyafetle mesaiye gelebilme talebinin, pandemi süresince uygun görülmesine oy birliğiyle karar verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Hüseyin Aksoy, Kocaeli, Güncel