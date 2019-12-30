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Kocaeli'de inşaat kazısında tarihi yapıya ait kalıntılar bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temel kazısı sırasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kalıntılara rastlandı.

30.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:40 Kocaeli'de inşaat kazısında tarihi yapıya ait kalıntılar bulundu
'nin ilçesinde temel kazısı sırasında, dönemine ait olduğu değerlendirilen kalıntılara rastlandı.
Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Tepeli Sokağı'nda, üçüncü derecede sit alanı olması dolayısıyla müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar eşliğinde gerçekleştirilen temel kazısı sırasında tarihi bir yapıya ait kalıntılar bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Kocaeli Müze Müdürlüğü ekipleri kazı çalışmalarını durdurdu.
Müze yetkilileri olay yerinde inceleme başlattı. Kalıntıların Roma döneminden kalma bir yapıya ait olduğu değerlendiriliyor.
Kalıntılarda, bölgeye yakın bir yerdeki aynı döneme ait hamamın künkleri de yer alıyor.
Bölgede daha önce de tarihi kalıntılara rastlanmıştı.

Kocaeli, İzmit, Roma, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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