Kocaeli'de iş kazası: 1 ölü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sac fabrikasında meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü.
27.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:16
Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir sac fabrikasında meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'ndeki bir sac fabrikasında çalışan yabancı uyruklu Batırcan İbrahimov, çalıştığı pres makinesine sıkıştı.
Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi İbrahimov, 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İbrahimov, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'ndeki bir sac fabrikasında çalışan yabancı uyruklu Batırcan İbrahimov, çalıştığı pres makinesine sıkıştı.
Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi İbrahimov, 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İbrahimov, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA