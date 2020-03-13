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Kocaeli'de iş kazası: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, devrilen işlenmiş ağaçların altında kalan işçi ağır yaralandı.

13.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:48
Kocaeli'de iş kazası: 1 yaralı

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, devrilen işlenmiş ağaçların altında kalan işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ağaç makara imalatı yapan iş yerine malzeme getiren kamyondan ürünlerin indirilmesi sırasında işlenmiş ağaçlar devrildi.

Bu sırada ağaçların altında kalan işçi Alaa Abdullah, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Abdullah'ın, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Kocaeli, Gebze, İşçi, Güncel

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