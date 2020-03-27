Kocaeli'de iş yeri yangını
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:26
Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'ndaki nalburda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.
Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'ndaki nalburda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.
Kaynak: AA
Etiketler: Tatlıkuyu Mahallesi, Kocaeli, Gebze, Güncel