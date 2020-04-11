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Kocaeli'de iş yerleri dezenfekte ediliyor

Kocaeli'de sokağa çıkma yasağının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri açık olan işyerlerinde dezenfekte uygulaması yapıyor.

11.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:20
Kocaeli'de iş yerleri dezenfekte ediliyor
Kocaeli 'de sokağa çıkma yasağının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri açık olan işyerlerinde dezenfekte uygulaması yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi personelleri tüm ilçelerde açık olan eczane gibi işyerleri ve kamusal alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. 10 ekip ve 30 personel tarafından yapılan çalışmalarda eczane ve diğer açık işyerleri dezenfekte ediliyor. Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi personelleri ayrıca durak, üst geçit, köprü, yürüyüş yolu ve vatandaşların kullandığı diğer alanlarda itina ile dezenfekte uygulaması gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri dezenfekte uygulamalarına virüs ile mücadele bitene kadar devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yaşam
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