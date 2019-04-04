Kocaeli'de İş Yerlerinden Hırsızlığa 4 Gözaltı

Kaynak: DHA

KOCAELİ'nin İzmit, Körfez ve Çayırova ilçelerinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit ve Körfez ilçelerinde çiğ köfteci, araç kiralama ofisi ve markete giren hırsızları takibe aldı. Her olayda farklı kiralık araç kullandıkları belirlenen şüphelilerin B.B. (18), Y.G. (20), A.G. (16) ve E.S. (17) olduğu belirlendi. Şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürerken, Çayırova'da başka bir iş yerini soyan B.B. ve Y.G., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.Çayırova'daki hırsızlık nedeniyle Gebze Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan B.B. ve Y.G., daha sonra İzmit ve Körfez'de işlenen suçlar nedeniyle Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.B. ve Y.G.'nin ifadelerinden yola çıkan ekipler, A.G. ve E.S.'yi de gözaltına alarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. B.B.'nin hırsızlık suçundan 13, Y.G.'nin 3, A.G.'nin 24 ve E.S.'nin 16 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin İzmit ve Körfez'deki iş yerlerinden çaldıkları LCD televizyon, tablet, dizüstü bilgisayar, 3 yarım altın ve yaklaşık 1000 TL'ye ise ulaşılamadı.Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.- Kocaeli